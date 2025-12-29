Tres detenidos por participar en una riña

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las acciones de prevención y proximidad social, transforman los 59 municipios de la entidad en mejores lugares para vivir.

Un dispositivo efectuado por nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal en la localidad de Tanque Nuevo, en el municipio de Villa Hidalgo, permitió la detención de tres personas, señaladas de haber participado en una riña.

Los detenidos son un par de hermanos, José "N" de 42 años y María "N" de 44 años, además de Ricardo "N" de 48 años, este último asegurado con una pistola calibre 9 milímetros, abastecida con un cargador y un cartucho útil.

En un Potosí sin límites, aseguramos espacios tranquilos para ti y tu familia.

