Tres detenidos por participar en una riña
En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las acciones de prevención y proximidad social, transforman los 59 municipios de la entidad en mejores lugares para vivir.
Un dispositivo efectuado por nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal en la localidad de Tanque Nuevo, en el municipio de Villa Hidalgo, permitió la detención de tres personas, señaladas de haber participado en una riña.
Los detenidos son un par de hermanos, José "N" de 42 años y María "N" de 44 años, además de Ricardo "N" de 48 años, este último asegurado con una pistola calibre 9 milímetros, abastecida con un cargador y un cartucho útil.
En un Potosí sin límites, aseguramos espacios tranquilos para ti y tu familia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Un muerto y un herido en volcadura de tráiler en carretera 57
Redacción
El accidente ocurrió a la altura de la comunidad Fracción Sánchez, en Santa María del Río.
Fiscalía investiga dos muertes en la zona metropolitana de SLP
Redacción
Uno de los casos apunta a una lesión autoinfligida; ambos quedaron bajo investigación pericial.
Vinculan a proceso a Rubén "N" por violencia familiar
Redacción
El imputado enfrentará el proceso en prisión preventiva