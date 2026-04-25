Tres muertos, arroja aparatoso accidente carretero

Un lamentable accidente se registró la tarde noche de este viernes en la carretera federal 70, en el tramo Valles-Rayón, en donde una pipa cargada con melaza se fue a un barranco y aplastó a una camioneta, falleciendo el chofer de la primera unidad y dos personas en la otra, un hombre y una mujer.

El hecho ocurrió cuando la pipa con tractocamión de la marca Kenworth color gris, se desplazaba por la carretera libre y fue en el kilómetro 23, a la altrua del ejido Santa Anita, en donde la pipa se impactó contra una camioneta tipo pick up con caja tipo californiana, la cual también circulaba por ahí en esos momentos.

Ante el choque los dos ve-hículos se fueron al barranco que ahí se localiza y la pipa terminó aplastando la camioneta, quedando las dos unidades totalmente destrozadas.

Al momento del hecho la pipa iba cargada con melaza y provenía del ingenio Alianza Popular del ejido Tambaca y se dirigía a depositarla en una fosa del ejido Coyoles.

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Ante el aparatoso accidente, algunos automovilistas pidieron auxilio y al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja de Ciudad Valles, quienes se dieron a la tarea de rescatar a los ocupantes de los dos vehículos que estaban prensados entre los fierros retorcidos.

Las labores duraron varios minutos y cuando por fin lo lograron se dieron cuenta que tanto el chofer de la pipa como un hombre y una mujer que viajaban en la camioneta ya habían perdido la vida a causa de las múltiples fracturas que presentaban.

El conductor de la pipa se llamó Jair Olvera, tenía 23 años de edad y tuvo su domicilio en la colonia La Florida, en Ciudad Valles, mientras que de momento los ocupantes de la camioneta no pudieron ser identificados, solamente se informó que se trataba de un hombre y una mujer, al parecer matrimonio.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, los que fueron enviados al Servicio Médico Legista de Ciudad Valles en donde serán entregados a los familiares una vez que acudan a reclamarlos.

Asimismo, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, ordenando el traslado de los destrozados vehículos a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales, aunque terminaron en pérdida total.