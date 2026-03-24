Ultiman a policías en balacera, en Villa Juárez

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal perdieron la vida en un operativo de seguridad realizado en Villa de Juárez, en una zona conocida como La Bandera, a la entrada del municipio, en donde fueron atacados por integrantes de un grupo delictivo y se armó la balacera causando la baja de los agentes.

Luego del tiroteo los delincuentes se dieron a la fuga y en la zona se lleva a cabo un intenso operativo policial por tierra y aire con la intención de atraparlos, aunque hasta ahora no ha habido resultados positivos.

Los policías caídos en el cumplimiento de su deber fueron identificados como Alejandro Niño González y Miguel Ángel Sanjuán Aguilar, los cuales llevaban ya varios años en la corporación con una trayectoria destacable.

Quedaron a bordo de la patrulla que tripulaban, que a su vez presentaba múltiples impactos de bala y los autores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

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Una vez que se reportó el hecho, elementos de distintas corporaciones como la misma Guardia Civil Estatal, el Ejército y Guardia Nacional, pusieron en marcha un fuerte operativo en la zona para dar con el paradero de los delincuentes, lo que por ahora no ha sido posible.

Ante la intensa movilización policial, el Ayuntamiento de Villa Juárez emitió un comunicado en donde pide a la población a resguardarse y mantener la calma, así como informarse del asunto por canales oficiales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, por su parte, lamentó el deceso de los dos elementos e informó que se mantiene un operativo en el municipio de Villa Juárez para localizar a los responsables de la agresión, indicó también que se mantiene coordinación con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de seguridad en las cuatro regiones de la Entidad.

Uno de los fallecidos, Alejandro Niño González, era originario del municipio de Tamuín, aunque desde hace años vivía en Ciudad Valles y tenía amplia trayectoria como policía.

Estuvo comisionado a varias bases operativas en la Huasteca Potosina, y hace poco había sido enviado al área metropolitana de San Luis Potosí.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las familias de los oficiales caídos cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado.

; uno de ellos residía en Ciudad Valles.

Este lunes, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron un operativo en el municipio de Villa de Juárez y fueron atacados a balazos por integrantes de un grupo delictivo.

De manera oficial se informó que en el lugar perdieron la vida, cumpliendo con su deber, los policías Miguel Ángel San Juan Aguilar y Alejandro Niño González.

Niño González era originario del municipio de Tamuín, pero desde hace muchos años vivía en Ciudad Valles y tenía amplia trayectoria como policía.

Estuvo comisionado a varias bases operativas en la Huasteca Potosina, y hace poco fue enviado al área metropolitana de San Luis Potosí.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las familias de los oficiales caídos cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado.

Asimismo, se mantiene un operativo en la zona para dar con los responsables, en coordinación con las autoridades competentes.