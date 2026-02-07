Un herido y 4 motos quemadas, saldo de disturbios en Tercera Grande

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que, durante la noche del viernes, elementos de Guardia Municipal actuaron como primeros respondientes ante un reporte de lesiones, alteraciones al orden público y daños a propiedad ajena registrados en la colonia Tercera Grande.

Cerca de las 21:00 horas, oficiales de Guardia Municipal arribaron al cruce de Cruz Colorada y las vías México-Laredo, donde se localizó a un grupo de repartidores en motocicleta, quienes informaron que uno de sus compañeros había resultado lesionado tras un presunto intento de asalto.

El joven lesionado, de 19 años de edad, refirió que fue impactado por una camioneta tipo pick up, presuntamente relacionada con las personas involucradas en el intento de asalto.

De inmediato, paramédicos del agrupamiento Tritón brindaron los primeros auxilios al motociclista lesionado, realizando su traslado a un hospital para su valoración médica.

De manera simultánea, los oficiales atendieron un reporte relacionado de cuatro motocicletas incendiadas al exterior de una vivienda ubicada en la calle Cruz Colorada, daños presuntamente ocasionados por un grupo numeroso de motociclistas repartidores.

Para evitar que los daños se extendieran a la vivienda, los agentes municipales mantuvieron el resguardo preventivo de la zona, en tanto se esperó el arribo de la Policía de Investigación y Servicios Periciales, a fin de que esta autoridad tomara conocimiento de los hechos.

Finalmente, las cuatro motocicletas dañadas fuero retiradas del lugar y se rindió el informe correspondiente a la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.