Un muerto y fuertes daños, deja accidente

Un muerto y fuertes daños materiales se registraron durante un aparatoso accidente vehicular registrado en el Anillo Periférico Poniente, frente a la colonia Villa Magna, en donde impactaron dos camionetas y un automóvil de manera aparatosa.

El hecho tuvo lugar cerca de las 9:30 de la mañana de este miércoles en el mencionado periférico, a la altura de una tienda AutoZone de la colonia Villa Magna, en donde participaron una camioneta JAC tipo pick up de doble cabina color blanco, así como un automóvil KIA Rio de color rojo y otra camioneta tipo Jeep de color blanco, ésta de procedencia americana.

Algunos testigos pidieron auxilio a los cuerpos de emergencia y al sitio llegaron para- médicos del Servicio Estatal de Urgencias Médicas, quienes procedieron a prestarle atención a los ocupantes de los vehículos y se percataron que, por desgracia, el conductor de la camioneta JAC había perdido la vida víctima de las múltiples lesiones que presentaba. Una joven que sufrió crisis nerviosa tuvo que ser llevada a un hospital para que fuera atendida médicamente.

Por su parte, elementos de la Guardia Civil Estatal, Divisón Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente y ordenaron el traslado de las unidades participantes a una pensión mientras que se realizan las diligencias ante el MinisterioPúblico. Tanto la camioneta del fallecido como el automóvil rojo quedaron en pérdida total ante el fuerte impacto.

Personal de la Vice Fiscalía Científica realizó el levantamiento del cuerpo del infortunado conductor, que fue trasladado al Servicio Médico Legista en donde finalmente sería entregado a los familiares una vez que lo reclamaron, la Fiscalía General del Estado ya inició las diligencias correspondientes sobre el hecho.