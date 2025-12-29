Un muerto y un herido, en volcadura de tráiler

Un muerto y un lesionados es el saldo de la volcadura de un tráiler que circulaba por la carretera a México, a la altura de municipio de Santa María del Río, en donde el conductor perdió el control del volante al tomar una curva y quedó a la orilla del asfalto.

El hecho tuvo lugar cerca de las dos de la tarde cuando el tráiler con remolque tipo caja se desplazaba sobre la carretera mencionada, en dirección de Querétaro hacia San Luis Potosí.

Fue a la altura de la comunidad de fracción Sánchez, perteneciente al municipio de Santa María del Río, en donde el conductor perdió el control del volante al tomar una curva y fue así que el tráiler acabó volcado derribando parte de la contención metálica, quedando el tractocamión con las llantas hacia arriba.

Otros automovilistas que atestiguaron el hecho pidieron ayuda y al lugar acudieron los paramédicos a prestar atención a los ocupantes del tráiler, tanto el chofer como al copiloto, por desgracia uno de ellos ya habían perdido la vida víctimas de las lesiones que presentó, mientras que el sobreviviente fue atendido y trasladado a un hospital en estado grave.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron a tomar conocimiento del percance y peritos de la Vicefiscalía Científica se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviados al Servicio Médico Legista en espera que sea reclamado por los familiares para hacerles entrega del mismo.

Asimismo el tráiler acabó en una pensión particular mientras que la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias respectivas y que sea reclamado por la empresa propietaria.