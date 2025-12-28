Un muerto y un herido en volcadura de tráiler en carretera 57
El accidente ocurrió a la altura de la comunidad Fracción Sánchez, en Santa María del Río.
Una persona perdió la vida y una mas gravemente herida tras la salida de camino y volcadura de un tráiler registrada la tarde de este domingo sobre la carretera México, a la altura de la comunidad Fracción Sánchez, en el municipio de Santa María del Río.
El reporte se recibió alrededor de las 14:00 horas, cuando el conductor del tráiler perdió el control de la unidad al circular sobre la carretera 57, con dirección de Querétaro a San Luis Potosí.
Por agredir a policías y cohecho detenida
Les ofreció a los agentes mil pesos para que se fueran y no la arrestaran
Al sitio arribaron autoridades para tomar conocimiento de los hechos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Un muerto y un herido en volcadura de tráiler en carretera 57
Redacción
El accidente ocurrió a la altura de la comunidad Fracción Sánchez, en Santa María del Río.
Fiscalía investiga dos muertes en la zona metropolitana de SLP
Redacción
Uno de los casos apunta a una lesión autoinfligida; ambos quedaron bajo investigación pericial.
Vinculan a proceso a Rubén "N" por violencia familiar
Redacción
El imputado enfrentará el proceso en prisión preventiva