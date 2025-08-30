Vándalo encerraba y golpeaba a su mujer

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad lograron la detención de un sujeto que tenía encerrada a su pareja, a quien además golpeaba, esto en la colonia San Felipe.

En la Comandancia Central de la corporación municipal se recibió una llamada en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en un OXXO que se ubica en la calle Acapulco en la colonia San Felipe, ya que tenían a una mujer que fue golpeada por su pareja.

Los agentes municipales se presentaron en el lugar, teniendo contacto con la parte afectada, quien señaló a su pareja de agredirla física, verbal y psicológicamente, además de tenerla incomunicada y encerrada desde hace varias semanas, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

En el lugar se detectó la presencia del señalado, mismo que intentó escapar pero fue alcanzado de manera inmediata por la autoridad, y después de varios minutos de diálogo se identificó como Miguel “N” de 24 años de edad, a quien se le informó que sería detenido por presunta privación ilegal de la libertad y lesiones, además le dieron lectura de su carta de derechos.

El arrestado fue consignado a la Barandilla Municipal donde lo certificó el médico legista, y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

La afectada es una jovencita de 20 años de edad, originaria del Estado de Jalisco, la cual ante el hecho de abuso que sufría fue atendida por oficiales adscritos a la Unidad de Atención de Violencia Familiar.

La joven refirió haber sido víctima de presunto maltrato físico y psicológico durante aproximadamente dos meses por parte del arrestado, a quien ahora señala como su ex pareja, quien la mantenía en un domicilio ubicado en la colonia San Felipe, restringiéndole la comunicación y libertad de movimiento. Relató que logró escapar en un descuido de su agresor, llegando a un OXXO donde solicitó ayuda a una empleada, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Posteriormente, fue certificada por el médico legista y trasladada a un albergue, garantizando así la protección de su integridad y la salvaguarda de sus derechos.

La atención continuó con la llegada de su familia, brindándoles asesoría jurídica gratuita y acompañamiento para que den continuidad a la denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado.

La Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de actuar con sensibilidad y prontitud en casos de violencia de género, poniendo a disposición de la ciudadanía los servicios de la UAVI para la atención integral de las víctimas.