Detienen a 2 personas con armas de fuego

Efectivos de la Guardia Civil Estatal reportaron la detención de un hombre y una mujer, en diferentes hechos, por el probable delito de portación de arma de fuego.

El primer suceso se dio en el municipio de Rioverde, donde los uniformados desplegaron un operativo que derivó en la detención de María “N” de 26 años, quien fue asegurada con un arma de fuego además de un casquillo percutido.

Mientras que, en el municipio de Villa de Ramos, elementos de la GCE detuvieron a Omar “N” de 31 años, asegurado con un arma de fuego tipo escuadra y un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles, además de un vehículo tipo Trail blazer, en el que se desplazaba.

Cabe señalar que dicha persona tiene un mandamiento judicial vigente, por el probable delito de homicidio en grado de tentativa.

El sujeto fue detectado por los agentes estatales cuando circulaba a bordo de la camioneta y se le marcó el alto para la revisión, encontrándole el arma y los cartuchos.

A los dos detenidos se les leyeron los derechos que los asisten y finalmente fueron consignados ante la autoridad respectiva para que se les defina su situación legal.