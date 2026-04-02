Vándalo es arrestado por cargar una navaja

En intervención policial, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención de un hombre señalado por portación de arma prohibida en calles de la colonia Virreyes.

Los agentes municipales acudieron a la avenida Fray José de Arlegui, próximo a Salvador Nava Martínez, ya que integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad indicaron la presencia de una persona sospechosa que observaba hacia los vehículos estacionados.

Los agentes municipales detectaron al individuo y en la revisión preventiva de seguridad le encontraron en posesión de una navaja de 19 centímetros.

Ante el probable hecho constitutivo de la portación de arma prohibida, se procedió con la detención de Juan "N" de 36 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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