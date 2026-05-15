Vándalo portaba navaja en El Zapote
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, el arresto se llevó a cabo en la colonia El Zapote, derivado de patrullajes preventivos desplegados en todos los sectores de la demarcación.
Los agentes municipales transitaban sobre la calle Agustín Zaragoza Reyna, en la colonia mencionada, donde observaron a un individuo que comenzó a correr al notar la presencia de la autoridad.
Oficiales municipales le dieron alcance, y luego de entrevistarlo se identificó como Luis "N" de 27 años, quien mostró una actitud evasiva, por lo que procedieron conforme al debido protocolo de actuación, encontrándole un objeto punzocortante similar a una navaja.
Al sujeto se le informó que sería detenido por portación de arma prohibida, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirán con el debido proceso y que se le defina su situación.
