Vecinas de El Naranjo, heridas en accidente carretero

Dos mujeres vecinas del municipio de El Naranjo resultaron lesionadas en un accidente automovilístico registrado la tarde del martes en la carretera estatal Ciudad Valles-El Naranjo.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 42, cuando un vehículo compacto marca Ford, color blanco, salió de la cinta asfáltica y terminó impactándose de frente contra un árbol.

En la unidad viajaban dos mujeres, quienes sufrieron lesiones y fueron auxiliadas por paramédicos de la Coordinación de Salud de El Naranjo, que posteriormente las trasladaron a una clínica particular de Ciudad Valles para recibir atención médica.

De acuerdo con las autoridades, el exceso de velocidad y la falta de precaución habrían sido las causas del accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos del 36 Batallón de Infantería que pasaban por la zona se detuvieron para apoyar en las labores de auxilio.

Más tarde, oficiales de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del hecho y resguardaron el vehículo, el cual, fue retirado del lugar con apoyo de una grúa y llevado a un corralón.