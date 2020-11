Vehículo de alquiler vuelca y su chofer resulta con golpes leves

CIUDAD VALLES. Un vehículo de transporte colectivo se volcó en la carretera libre Valles-Rioverde; el chofer no sufrió lesiones graves.

El accidente se suscitó la mañana de este lunes, en el kilómetro 15 de la mencionada rúa, a la altura del lugar conocido como El Mirador, y el vehículo involucrado es un Toyota color blanco, modelo reciente.

De acuerdo a la información obtenida, el chofer viajaba solo, con dirección de Valles a Tamasopo, pero en una curva perdió el control del volante, se salió del camino a la derecha y chocó contra un cerro, y después el sedán volcó.

No se obtuvo la identidad del conductor, sólo que este pudo salir de la unidad por sí sólo, y se trasladó a la cabecera municipal en un vehículo particular para que lo viera un médico, aunque al parecer sus lesiones no eran graves.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras.