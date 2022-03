Venganza, línea de investigación en homicidio en Plaza Citadella

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El vocero del Gabinete de Seguridad Estatal, Miguel Gallegos Cepeda, hizo hincapié en que los hechos que se suscitaron al interior de la plaza comercial Citadella, no se trata de un enfrentamiento armado y fue un ataque dirigido.

El funcionario detalló además, que se investiga cómo es que ingresó un civil con arma de fuego al centro comercial.

"Presumiblemente es un caso personal, no se presentó ninguna balacera como se manejó en algunos medios y redes sociales, no fue así, fue un ataque direccionado con arma de fuego, un solo disparo que acabó con la vida de esta persona de 30 años".

Añadió que la plaza comercial cuenta con varias cámaras de seguridad por lo que desde la noche de ayer se ha estado procesando las imágenes videograbadas, de acuerdo a lo cual se ha podido determinar que presuntamente el agresor huyó del estacionamiento abordo de un vehículo automotor de cuatro ruedas que ya lo estaba esperando.

Asimismo, destacó que la plaza comercial cuenta con algunos elementos de personal de seguridad privada, por lo cual la Fiscalía Estatal también está trabajando en coordinación con ellos para determinar lo sucedido "hay tanto responsabilidad de ellos, como por parte de las policías estatales y municipales.

---Los primeros reportes en plaza Citadella

Durante la noche de este domingo 13 de marzo, una persona fue asesinada por disparo de arma de fuego al interior de la plaza comercial Citadella, una de las más concurridas por la población, ante lo cual, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí inició las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Según el parte de la instancia de investigación, tras los hechos las autoridades fueron alertadas sobre una persona sin vida al interior de ese sitio.

Al llegar, los agentes de la Policía de Investigación (PDI) tuvieron a la vista a una persona sin signos vitales, misma que presentaba herida por proyectil de arma de fuego.