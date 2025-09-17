VIDEO | Cámara capta choque y fuga en Salvador Nava
Un auto compacto embistió a tres vehículos y escapó; se presume que el conductor estaba alcoholizado.
San Luis Potosí. Una videocámara de seguridad privada registró el momento exacto en que un automóvil compacto se estampó contra tres vehículos estacionados y huyó, durante la madrugada del 16 de septiembre en la avenida Salvador Nava, a la altura del tramo entre Independencia y Coronel Romero.
El percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, y de acuerdo con versiones preliminares, el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol tras las celebraciones de la Independencia.
En las imágenes se observa cómo el vehículo pierde el control, embiste a los autos estacionados y, pese a los daños, abandona la escena sin hacerse responsable.
Hasta ahora, no se ha informado si las autoridades lograron identificar o localizar al conductor responsable del accidente.
