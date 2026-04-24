Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones
La CEPC informó que fueron evacuadas 200 personas y pidió evitar la zona para facilitar las labores de auxilio
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Un enorme incendio se registra esta tarde de viernes en Industrial Vidriera del Potosí, según informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
El siniestro ha movilizado a cuerpos de rescate, auxilio y de emergencias, quienes ya se dirigieron al lugar para atender el suceso, por lo que se pide a civiles y automovilistas seguir indicaciones y evitar acercarse a la zona.
La empresa se ubica a la altura del Eje 132, de la Zona Industrial, pero las llamas son visibles desde varios puntos de la capital.
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Al momento, ya se encuentran atendiendo el siniestro, Bomberos Metropolitanos, la CEPC, Brigada de la Empresa y Policías Municipales.
De acuerdo a lo reportado por la CEPC, tras evaluar la situación se evacuaron a 200 personas, todo en completo orden y tranquilidad. No se reportan personas lesionadas.
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