Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Un enorme incendio se registra esta tarde de viernes en Industrial Vidriera del Potosí, según informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El siniestro ha movilizado a cuerpos de rescate, auxilio y de emergencias, quienes ya se dirigieron al lugar para atender el suceso, por lo que se pide a civiles y automovilistas seguir indicaciones y evitar acercarse a la zona.

La empresa se ubica a la altura del Eje 132, de la Zona Industrial, pero las llamas son visibles desde varios puntos de la capital.

?? | Piden no acercarse al Eje 132 de la Zona Industrial para facilitar labores de corporaciones, ante el incendio en la Vidriera del Potosí / Más información:?? https://t.co/lxWVD9RPbI pic.twitter.com/kvRWyYrS7Y — Pulso Online (@pulso_mx) April 24, 2026

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Al momento, ya se encuentran atendiendo el siniestro, Bomberos Metropolitanos, la CEPC, Brigada de la Empresa y Policías Municipales.

De acuerdo a lo reportado por la CEPC, tras evaluar la situación se evacuaron a 200 personas, todo en completo orden y tranquilidad. No se reportan personas lesionadas.