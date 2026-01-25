Vientos derriban árbol y dañan vehículo en Uresti

Los fuertes vientos registrados durante la madrugada y la mañana de este día provocaron la caída de un árbol sobre un vehículo Mitsubishi color azul, en la calle Uresti, en la capital potosina.

Tras el incidente, personal del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento acudió al sitio para realizar las maniobras de retiro del árbol y liberar la vialidad.

LEA TAMBIÉN Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos El choque entre un vehículo y una camioneta en Ciudad Valles resulta en pérdidas materiales.

Como medida preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cerraron temporalmente la circulación en la zona, mientras se desarrollaban los trabajos y se garantizaba la seguridad de peatones y automovilistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No se reportaron personas lesionadas.