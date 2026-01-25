Vientos derriban árbol y dañan vehículo en Uresti
Un automóvil resultó afectado por la caída de un árbol tras fuertes ráfagas de viento.
Los fuertes vientos registrados durante la madrugada y la mañana de este día provocaron la caída de un árbol sobre un vehículo Mitsubishi color azul, en la calle Uresti, en la capital potosina.
Tras el incidente, personal del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento acudió al sitio para realizar las maniobras de retiro del árbol y liberar la vialidad.
Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos
El choque entre un vehículo y una camioneta en Ciudad Valles resulta en pérdidas materiales.
Como medida preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cerraron temporalmente la circulación en la zona, mientras se desarrollaban los trabajos y se garantizaba la seguridad de peatones y automovilistas.
No se reportaron personas lesionadas.
