logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vientos derriban árbol y dañan vehículo en Uresti

Un automóvil resultó afectado por la caída de un árbol tras fuertes ráfagas de viento.

Por Redacción

Enero 25, 2026 04:36 p.m.
A
Vientos derriban árbol y dañan vehículo en Uresti

Los fuertes vientos registrados durante la madrugada y la mañana de este día provocaron la caída de un árbol sobre un vehículo Mitsubishi color azul, en la calle Uresti, en la capital potosina.

Tras el incidente, personal del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento acudió al sitio para realizar las maniobras de retiro del árbol y liberar la vialidad.

LEA TAMBIÉN

Vehículo se estrella contra camioneta en la 20 de Noviembre; no hay heridos

El choque entre un vehículo y una camioneta en Ciudad Valles resulta en pérdidas materiales.

Como medida preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cerraron temporalmente la circulación en la zona, mientras se desarrollaban los trabajos y se garantizaba la seguridad de peatones y automovilistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


No se reportaron personas lesionadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vientos derriban árbol y dañan vehículo en Uresti
Vientos derriban árbol y dañan vehículo en Uresti

Vientos derriban árbol y dañan vehículo en Uresti

SLP

Redacción

Un automóvil resultó afectado por la caída de un árbol tras fuertes ráfagas de viento.

Operativos dejan 253 detenidos en una semana
Operativos dejan 253 detenidos en una semana

Operativos dejan 253 detenidos en una semana

SLP

Redacción

Operativos de seguridad dejaron detenidos, drogas, armas y vehículos asegurados.

Desarticulan puntos de narcomenudeo en SLP
Desarticulan puntos de narcomenudeo en SLP

Desarticulan puntos de narcomenudeo en SLP

SLP

Rubén Pacheco

Autoridades aseguran droga y armas en intervenciones realizadas en la entidad.

Guardia Nacional detiene a banda por robo de cobre
Guardia Nacional detiene a banda por robo de cobre

Guardia Nacional detiene a banda por robo de cobre

SLP

Rubén Pacheco

18 individuos retenidos tras intento de robo de cobre en colonia Himno Nacional