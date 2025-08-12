Vinculan a proceso a Pedro "N" por homicidio de su hermano

Matehuala.– La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la vinculación a proceso de Pedro "N" por el homicidio de su hermano, el boxeador Julio César Barbosa. Como medida cautelar, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

El crimen habría ocurrido el 1 de agosto de 2025, cuando el señalado presuntamente agredió a su hermano en un domicilio de la colonia Las Ánimas, en Matehuala.

Tras el hecho, la FGE inició una carpeta de investigación y recabó entrevistas y pruebas que apuntan a la probable participación de Pedro "N" en la muerte del deportista. Con estos datos, se solicitó y obtuvo del Juez de Control una orden de aprehensión, que permitió su captura.

En la audiencia de continuación, los agentes fiscales formularon la imputación correspondiente. El juez concedió la vinculación a proceso, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y ordenó que el acusado permanezca en prisión mientras avanza el procedimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Prevención de estafa en la Feria Nacional Potosina y AMAV SLP