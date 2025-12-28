logo pulso
Concierto navideño reúne a familias en Plaza de Fundadores

Concierto navideño reúne a familias en Plaza de Fundadores

Vinculan a proceso a Rubén "N" por violencia familiar

El imputado enfrentará el proceso en prisión preventiva

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 06:27 p.m.
Vinculan a proceso a Rubén "N" por violencia familiar

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí obtuvo la vinculación a proceso de Rubén "N" por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, por hechos ocurridos en el municipio de San Antonio.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, el imputado agredió en diversas ocasiones a su víctima, tanto física como verbalmente, en un domicilio ubicado en la localidad El Ejem.

Tras las investigaciones correspondientes, la FGESLP realizó la aprehensión del imputado, quien fue recluido en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región.

Durante la audiencia inicial, agentes fiscales especializados presentaron datos de prueba suficientes, por lo que la autoridad judicial concedió la vinculación a proceso por el delito de violencia familiar.

Además, el Juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y autorizó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, solicitudes realizadas por la representación social.

