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Violador es condenado a 12 años de prisión

Los hechos ocurrieron hace más de dos años en el municipio de Ciudad Fernández

Por Redacción

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Violador es condenado a 12 años de prisión

En acciones implementadas por la Fiscalía General del Estado para brindar justicia a las víctimas y sus familias, personal litigador de la Delegación Tercera logró una sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra Miguel "N", por el delito de violación específica agravada.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia presentada por la víctima, quien fue agredida sexualmente por el señalado en diciembre de 2023 en el municipio de Ciudad Fernández.

Una vez integrada la carpeta de investigación, se ejecutó un operativo que culminó con la captura de Miguel "N" en la carretera Federal 70, en el mismo municipio, mediante una orden de aprehensión.

Al avanzar en el proceso penal, Agentes Fiscales lograron la vinculación a proceso del imputado. Posteriormente, en juicio oral, la Fiscalía de SLP presentó datos de prueba contundentes que llevaron a la autoridad judicial a dictar un fallo condenatorio.

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Por lo que se impuso una sentencia de 12 años de prisión ordinaria a Miguel "N", además de la obligación de pagar dos cantidades económicas, una por la reparación del daño a favor de la víctima y otra como sanción pecuniaria.

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