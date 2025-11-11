Volcadura de camioneta en Salvador Nava deja solo daños materiales

La tarde de este martes se registró la volcadura de una camioneta de color rojo sobre la avenida Salvador Nava, a la altura de la avenida Juárez.

El reporte se recibió antes de las 18:30 horas. De acuerdo con los primeros informes, la conductora circulaba por los carriles centrales y al intentar incorporarse al carril lateral perdió el control, impactó contra el muro de contención y volcó.

El vehículo quedó recostado sobre su costado izquierdo y en sentido contrario a la circulación. La conductora resultó con golpes leves que no requirieron traslado médico.

Solo se reportaron daños materiales. Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal tomaron conocimiento de los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí