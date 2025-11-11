logo pulso
Seguridad

Volcadura de camioneta en Salvador Nava deja solo daños materiales

Peritos de seguridad investigan la volcadura de una camioneta en la avenida Salvador Nava.

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 07:24 p.m.
A
Volcadura de camioneta en Salvador Nava deja solo daños materiales

La tarde de este martes se registró la volcadura de una camioneta de color rojo sobre la avenida Salvador Nava, a la altura de la avenida Juárez.

El reporte se recibió antes de las 18:30 horas. De acuerdo con los primeros informes, la conductora circulaba por los carriles centrales y al intentar incorporarse al carril lateral perdió el control, impactó contra el muro de contención y volcó.

El vehículo quedó recostado sobre su costado izquierdo y en sentido contrario a la circulación. La conductora resultó con golpes leves que no requirieron traslado médico.

Solo se reportaron daños materiales. Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal tomaron conocimiento de los hechos.

