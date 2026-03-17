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Volcadura sobre la Valles-Rayón deja dos personas lesionadas

Fueron trasladados a hospital tras el accidente; menores y otro adulto recibieron atención en el lugar

Por Huasteca Hoy

Marzo 17, 2026 12:43 p.m.
A
Volcadura sobre la Valles-Rayón deja dos personas lesionadas

CIUDAD VALLES.- Un tráiler habría chocado y provocado la volcadura de una camioneta en la que viajaba una familia completa, en la autopista Valles-Rayón.

Los afectados son vecinos del fraccionamiento Montebello; habían disfrutado del día de asueto en un paraje del municipio de Tamasopo y regresaban a su domicilio a bordo de una camioneta Ford Explorer, modelo atrasado.

Sin embargo, en el tramo de la caseta de La Pitahaya al entronque con la carretera libre Valles-Rioverde, un tráiler presuntamente invadió carril, impactó la camioneta y provocó que se saliera del camino, volcando. El chofer de la pesada unidad escapó.

Dos personas adultas sufrieron lesiones de consideración, por lo que socorristas de la autopista tuvieron que trasladarlas a un hospital.

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Mientras que en el lugar quedaron otro adulto y dos menores de edad, quienes fueron valorados por paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

También apoyaron en las labores de auxilio elementos de Protección Civil Municipal de Valles, mientras que oficiales de la Guardia Nacional resguardaron la camioneta y solicitaron el apoyo de una grúa para retirarla.

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