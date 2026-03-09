Choque y volcadura deja fuertes daños en Periférico

Un aparatoso choque y volcadura se suscitó en el Anillo Periférico Norte, en donde los daños materiales fueron cuantiosos pero afortunadamente no hubo lesionados.

El hecho ocurrió cerca de las doce del día de este domingo, inicialmente los vehículos participantes, una camioneta Nissan Frontier y un automóvil Chevrolet Chevy, se desplazaban en el Periférico Norte, en la misma dirección en el tramo de la carretera a Zacatecas y el puente de la avenida Pánfilo Natera.

Sin embargo, al tomar una curva ubicada a la altura de la colonia La Unión, las dos unidades impactaron entre sí y enseguida la camioneta se fue contra el muro de contención para finalmente quedaron volcada con las llantas hacia arriba.

Los vehículos acabaron sobre la zona de rodamiento, por lo que el tránsito se vio afectado parcialmente hasta que fueron retirados, presentando fuertes daños materiales, en especial la camioneta.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del hecho y se ordenó el traslado de las unidades a una pensión mientras que los conductores llegan a un acuerdo en lo particular, por suerte en este caso no hubo personas lesionadas.