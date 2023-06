Vuelca automóvil en la carretera a Matehuala

Un automóvil sufrió aparatosa volcadura cuando circulaba por la carretera a Matehuala, por suerte la conductora no resultó herida, aunque se llevó su buen susto ante el accidente.

El caso se registró alrededor de la siete y media de la mañana de este sábado cuando un automóvil Ford Figo color blanco, de modelo reciente, se desplazaba por la carretera a Matehuala con dirección del Distribuidor Juárez hacia Soledad. Al aproximarse a una farmacia Guadalajara, la conductora perdió el control del volante hacia la derecha para terminar volcado sobre su costado derecho.

Por suerte la conductora no presentó lesiones de consideración y los daños del automóvil fueron mínimos, al sitio acudieron elementos de la Policía Vial de Soledad para tomar conocimiento del accidente, el cual no pasó a mayores ya que no hubo terceros afectados.