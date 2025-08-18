logo pulso
Seguridad

Vuelca camioneta en la carretera Valles-Naranjo

El conductor resulta lesionado tras el aparatoso accidente

Por Redacción

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca camioneta en la carretera Valles-Naranjo

CIUDAD VALLES.- Un joven resultó lesionado al volcar la camioneta que conducía en la carretera estatal Valles-Naranjo.

El accidente ocurrió la tarde de este sábado, cuando una camioneta Nissan Kicks azul terminó con las llantas hacia arriba en el kilómetro 3 de dicho tramo, a la altura del camino que conduce a la colonia Santa Rosa y la carretera libre Valles-Rioverde.

El conductor, identificado como José Luis P., de 28 años de edad y vecino de la colonia Doctor Márquez, sufrió lesiones que aparentemente no ponían en riesgo su vida.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General.

Se presume que la velocidad y la falta de precaución fueron las causas del percance.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, tomaron conocimiento del hecho y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

