Vuelca camioneta en la carretera Valles-Naranjo
El conductor resulta lesionado tras el aparatoso accidente
CIUDAD VALLES.- Un joven resultó lesionado al volcar la camioneta que conducía en la carretera estatal Valles-Naranjo.
El accidente ocurrió la tarde de este sábado, cuando una camioneta Nissan Kicks azul terminó con las llantas hacia arriba en el kilómetro 3 de dicho tramo, a la altura del camino que conduce a la colonia Santa Rosa y la carretera libre Valles-Rioverde.
El conductor, identificado como José Luis P., de 28 años de edad y vecino de la colonia Doctor Márquez, sufrió lesiones que aparentemente no ponían en riesgo su vida.
Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se presume que la velocidad y la falta de precaución fueron las causas del percance.
Oficiales de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, tomaron conocimiento del hecho y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.
no te pierdas estas noticias
Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa
Redacción
Cayó sobre el cuarto de válvula, ocasionándose fuertes fracturas en el cuerpo