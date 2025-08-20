logo pulso
Seguridad

Vuelca rauda camioneta en Col. Los Magueyes

La unidad fue abandonada por su conductor y quedó depositada en una pensión

Por Redacción

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca rauda camioneta en Col. Los Magueyes

Una camioneta sufrió aparatosa volcadura al circular por la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Los Magueyes, en donde fue abandonada por su conductor y quedó depositada en una pensión particular hasta que sea reclamada.

Fue cerca de las once y media de la mañana de este martes, cuando se reportó la volcadura de la camioneta Chevrolet Nitro de color blanco, que se encontraba volcada sobre su costado derecho en la mencionada avenida, a unos metros del Anillo Periférico Norte.

Según los hechos, la unidad circulaba a alta velocidad sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez y al tomar una curva próxima al Periférico, el conductor se descontroló y la unidad se salió del camino hacia un desnivel en donde acabó volcada en un terreno baldío.

Una vez con el reporte, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento pero la camioneta había sido abandonada por su conductor y se ignora si hubo personas lesionadas; al final fue llevada a una pensión para ser entregada una vez que la reclamaran.

