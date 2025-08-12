Vuelca remolque en el ramal de Libramiento Norte

San Luis Potosí.– El segundo remolque de un tráiler sufrió una aparatosa volcadura luego de desprenderse cuando circulaba por el Libramiento Norte, a la altura del ramal hacia la carretera a Matehuala. Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este lunes. El tráiler, con doble remolque tipo contenedor, viajaba desde la carretera a Zacatecas con dirección a Matehuala.

Al tomar la curva del ramal de conexión, el peso del segundo contenedor provocó que se desprendiera del dolly y saliera de la cinta asfáltica, quedando volcado sobre su costado derecho.

El conductor detuvo la unidad metros adelante para verificar que no hubiera víctimas, lo que afortunadamente se confirmó.

Se esperaba la llegada de personal de la empresa transportista para enganchar de nuevo el contenedor y permitir que el tráiler continuara su ruta. La Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudiría para tomar conocimiento del percance.

