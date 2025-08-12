logo pulso
Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Seguridad

Vuelca remolque en el ramal de Libramiento Norte

El peso venció en una curva; no hubo lesionados.

Por Redacción

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
San Luis Potosí.– El segundo remolque de un tráiler sufrió una aparatosa volcadura luego de desprenderse cuando circulaba por el Libramiento Norte, a la altura del ramal hacia la carretera a Matehuala. Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este lunes. El tráiler, con doble remolque tipo contenedor, viajaba desde la carretera a Zacatecas con dirección a Matehuala.

Al tomar la curva del ramal de conexión, el peso del segundo contenedor provocó que se desprendiera del dolly y saliera de la cinta asfáltica, quedando volcado sobre su costado derecho.

El conductor detuvo la unidad metros adelante para verificar que no hubiera víctimas, lo que afortunadamente se confirmó.

Se esperaba la llegada de personal de la empresa transportista para enganchar de nuevo el contenedor y permitir que el tráiler continuara su ruta. La Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudiría para tomar conocimiento del percance.

