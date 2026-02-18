Vuelca tráiler al tomar la carretera a México

Un tráiler que circulaba por la supercarretera a Villa de Arriaga, sufrió aparatosa volcadura al tomar el ramal de acceso hacia la carretera a México, iba cargado con refacciones automotrices y ya había personas listas para la rapiña pero elementos de la Guardia Civil Estatal no lo permitieron.

De acuerdo a los hechos, cerca de las dos de la tarde de este martes, un tráiler color blanco con remolque tipo caja, circulaba por la supercarretera a Villa de Arriaga en dirección a la carretera a México, llevaba un cargamento de refacciones para automóvil.

Cuando llegó al entronque con la carretera a México, el conductor tomó el ramal de acceso hacia esa vía pero entonces al parecer el peso de la carga le ganó y se esta forma se volcó quedando sobre su costado izquierdo tumbando una parte de la contención metálica.

Para su buena suerte el chofer no resultó lesionado y al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal para tomar conocimiento del caso y se procedió al resguardo del tráiler ya que se estaban juntando las personas para apoderarse de la carga, lo que finalmente no pudieron hacer y se retiraron con las manos vacías.

Posteriormente el tráiler fue retirado del sitio presentando fuertes daños materiales a fin de que se liberara la circulación en ese tramo ya que se vio interumpida ante el accidente y el caso no pasó a mayores.