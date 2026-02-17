Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57
El reporte fue cerca de las 14:30 horas de este martes
Cuantiosos daños materiales, fueron el saldo de una volcadura de un tráiler que, de la carretera 80, quería incorporarse a la carretera 57, a la altura del kilómetro 184.
El reporte fue cerca de las 14:30 horas de este martes, cuando el conductor de la pesada unidad se volcó con todo y la caja seca sobre el ramal de incorporación.
Algunas de las refacciones para vehículos quedaron fuera de la caja en la que se transportaban.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos.
