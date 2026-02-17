logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57

El reporte fue cerca de las 14:30 horas de este martes

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:17 p.m.
A
Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57

Cuantiosos daños materiales, fueron el saldo de una volcadura de un tráiler que, de la carretera 80, quería incorporarse a la carretera 57, a la altura del kilómetro 184.

El reporte fue cerca de las 14:30 horas de este martes, cuando el conductor de la pesada unidad se volcó con todo y la caja seca sobre el ramal de incorporación.

Algunas de las refacciones para vehículos quedaron fuera de la caja en la que se transportaban. 

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Adulto mayor muere arrollado por un tráiler

Salía de misa dominical cuando fue embestido por la pesada unidad

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57
Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57

Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de las 14:30 horas de este martes

Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido
Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido

Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido

SLP

Redacción

Guardia Municipal realizó el aseguramiento en Calzada de Guadalupe

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital
Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

SLP

Redacción

Policía Municipal, Guardia Nacional y Sedena mantienen vigilancia preventiva

Capturan a "El Regio" tras asalto en Colorines
Capturan a "El Regio" tras asalto en Colorines

Capturan a "El Regio" tras asalto en Colorines

SLP

Redacción

Autoridades señalan que cuenta con antecedentes en San Luis Potosí y Nuevo León.