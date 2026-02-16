Adulto mayor muere arrollado por un tráiler
Salía de misa dominical cuando fue embestido por la pesada unidad
CIUDAD VALLES.- Un hombre de 84 años de edad falleció luego de que un tráiler cañero le pasó encima sobre la carretera federal Valles-Mante.
El fatal accidente ocurrió este domingo, poco antes del mediodía, en el kilómetro 40 de la carretera federal número 85 México-Laredo, a inmediaciones del ejido Buenavista.
De acuerdo con la información recabada, Eduardo Jonguitud Ortega, de 84 años de edad, acababa de salir de la iglesia tras concluir la misa dominical y se dirigía a su casa.
Sin embargo, al caminar por la orilla de la vía federal, un tráiler de cabina roja, con remolque tipo jaula vacío, lo arrolló; el chofer no se detuvo y huyó con rumbo a Ciudad Mante, Tamaulipas.
El octogenario quedó tendido, y sus familiares y vecinos de inmediato pidieron auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar, pero solo confirmaron que Eduardo había fallecido a causa de múltiples fracturas.
También se hicieron presentes oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes acordonaron la zona.
Familiares del occiso informaron que el juez del ejido Laguna del Mante y otros voluntarios siguieron el tráiler y lo hallaron abandonado en territorio de Tamaulipas, a la altura de un poblado llamado El Venadito.
Elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal de Tamaulipas se encargaron de resguardar dicha unidad.
Por otro lado, en suelo potosino, la Fiscalía General del Estado recabó indicios y realizó el levantamiento del cuerpo, trasladándolo al Servicio Médico Legal. La investigación en torno a este hecho continúa.
