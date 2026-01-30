logo pulso
Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

Seguridad

Vuelcan auto frente a plaza The Park

El accidente se registró después delas 16:00 horas de este viernes

Por Redacción

Enero 30, 2026 04:46 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Solo daños materiales se reportan en un choque y volcadura en el Circuito Potosí, frente a la plaza comercial The Park.

El accidente se registró después delas 16:00 horas de este viernes, cuando el conductor de un automóvil Suzuki, de color azul, circulaba sobre carriles centrales, pero al llegar al puente frente de la Plaza Comercial, perdió el control hacia su izquierda y choca contra la contención para luego volcar.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) División Caminos abanderaron el área en espera de retirar el vehículo. 

Operativos dejan clausuras en SLP por irregularidades

La dependencia municipal informó sobre la clausura de un servicio de autolavado ubicado en la Plaza de The Park

