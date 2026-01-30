Vuelcan auto frente a plaza The Park

Solo daños materiales se reportan en un choque y volcadura en el Circuito Potosí, frente a la plaza comercial The Park.

El accidente se registró después delas 16:00 horas de este viernes, cuando el conductor de un automóvil Suzuki, de color azul, circulaba sobre carriles centrales, pero al llegar al puente frente de la Plaza Comercial, perdió el control hacia su izquierda y choca contra la contención para luego volcar.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) División Caminos abanderaron el área en espera de retirar el vehículo.

LEA TAMBIÉN Operativos dejan clausuras en SLP por irregularidades La dependencia municipal informó sobre la clausura de un servicio de autolavado ubicado en la Plaza de The Park

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí