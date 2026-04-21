Ya son tres los muertos por ataque en La Villita

Cuando recibía atención médica en un hospital, un hombre que también resultó herido en el ataque armado en el bar La Villita, finalmente perdió la vida víctima de las lesiones que presentaba y con ello suben a tres los muertos por ese hecho mientras que otros dos lesionados también se encuentran en estado grave.

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado, detalló que, según los primeros testimonios, un grupo de cinco hombres se encontraban juntos en el establecimiento y alrededor de las dos de la madrugada de este domingo, uno de ellos se dirigió al baño, y minutos más tarde comenzó a pelear con otros sujetos.

Posteriormente los acompañantes se acercaron y así inició una riña, sin embargo, en determinado momento alguien o algunos, porque todavía se desconoce cuántos agresores participaron, detonaron las armas contra los cinco hombres.

"No tenemos todavía muy clara (la escena). Se está realizando la investigación, porque todas las personas que fallecieron y las que están lesionadas, eran del mismo grupo que estuvieron conjuntamente en el bar", explicó la fiscal.

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Refirió que, al tomar conocimiento de los hechos la policía que actuó como primer respondiente, tuvo a la vista dos personas fallecidas y dio cuenta del traslado de tres personas a un nosocomio, donde una falleció esta mañana al no soportar la gravedad de las lesiones.

En tanto, la fiscal general complementó que las otras dos víctimas se mantienen hospitalizadas, una en estado grave y la otra sólo delicada.

Después del ataque armado intervinieron diversas autoridades y el bar fue clausurado tanto por Protección Civil Estatal como Municipal y la misma Fiscalía.

Los dos primeros occisos fueron identificados como David N. de 47 años de edad, quien se dedicaba a la plomería, así como Gerardo de 39 años, los cuales tenían su domicilio en la colonia Las Piedras y quedaron sin vida dentro de la cantina en el momento de la balacera en el bar La Villita, en la avenida Muñoz esquina con la calle Tetela en el fraccionamiento Fovisste.