10 organismos operadores de agua no solicitarán aumento en tarifa

Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, integrantes del Consejo Potosino de Organismos Operadores de Agua conformado por representantes de los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, El Naranjo, Cerritos, Cárdenas, Refugio, Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta y Tamazunchale anunciaron que no solicitarán al Congreso del Estado ningún incremento en las tarifas del agua potable para el ejercicio fiscal 2026.

El anuncio fue encabezado por Juan Carlos Pérez, titular del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM), quien destacó que la decisión busca asumir un compromiso de eficiencia y responsabilidad social por parte de los organismos.

Pérez añadió que la medida es un esfuerzo conjunto de los organismos del interior del estado y de sus respectivos ayuntamientos para mantener estabilidad económica a los usuarios, al tiempo que se fortalecen los servicios mediante una mejor administración y la búsqueda de apoyos externos.

Por su parte, Hipólito Ruiz Badillo, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Río Verde (SASAR), subrayó que la conformación del consejo representa un hecho inédito en la entidad y afirmó que el organismo de Rioverde se encuentra en condiciones de ofrecer servicio continuo las 24 horas.

