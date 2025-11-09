logo pulso
Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

SLP

146 adolescentes enfrentan proceso penal en SLP

David Silva Cruz informó sobre la situación de 146 adolescentes en proceso penal

Por Rubén Pacheco

Noviembre 09, 2025 12:31 p.m.
A
146 adolescentes enfrentan proceso penal en SLP

En la actualidad, 146 adolescentes se encuentran sujetos a proceso penal en el estado de San Luis Potosí, informó David Silva Cruz, titular de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores.

Reportó que el 90 por ciento de los adolescentes procesados corresponden a hombres y el 10 por ciento a mujeres. "No hay reincidencia, porque llevamos a cabo acciones que les permita reintegrarse de una manera correcta a la sociedad", añadió.

El funcionario estatal describió que, de ellos 129 lo llevan a cabo con la medida cautelar de libertad y 17 en internamiento, en las instalaciones ubicadas en la avenida Fray Diego de la Magdalena.

En entrevista, explicó que la medida cautelar de mantenerlos en internamiento o libertad depende de la determinación del juzgado en justicia para adolescentes, valorada a partir de la gravedad del delito cometido.

SLP

Rubén Pacheco

David Silva Cruz informó sobre la situación de 146 adolescentes en proceso penal

