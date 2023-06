52 colonias de la capital potosina, las que sufrirán de manera más cruda la falta de agua: Galindo

Serán 52 colonias las que sufran de manera más cruda la crisis por la falta de agua procedente de la presa El Realito, advirtió este lunes el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.

Explicó que en total harán falta 460 litros por segundo, pero mediante diversas obras como la reactivación de numerosos pozos vandalizados y la reactivación del rebombeo, ya se agregaron a la red de agua 146 litros, aunque reconoció que falta mucho más por hacer.

Recordó la intención de perforar seis pozos, de los cuales dos ya están en proceso y llevan un avance de 67 por ciento.

Además contarán con 6 pozos particulares que ayudarán a elevar el caudal. Confió en que los primeros pozos comiencen a operar en agosto próximo.

Informó que el Plan Emergente de Agua comenzó a planearse desde febrero pasado y no se trata de un proyecto improvisado o que se haya comenzado a estructurar apenas hace unas semanas.

Mencionó que la falta de agua de El Realito perjudica a 109 colonias afectadas solo en la capital, pero 57 de ellas ya fueron conectadas a la red gracias a los litros por segundo que ya se han recuperado.

Sin embargo, reconoció que "52 colonias restantes directamente sufrirán de manera más cruda la crisis por falta de agua de El Realito y que inevitablemente serán atendidas a través de pipas".

Para atender a dichas colonias, dijo que se implementarán horarios específicos para atender a las diferentes colonias y esa planeación se realizó con base en un análisis del perfil poblacional y sus horarios de trabajo, a fin de que haya quienes reciban el líquido de las pipas en los domicilios.

Se comprometió a que se cumplirá con un horario oficial por colonia con garantía de respuesta.

Recalcó que "no es un crisis que durará días, sino muchos meses, para no engañar a nadie ni sorprender a nadie, la pura reparación de la cortina puede tardar meses y luego tiene que llover".

Por ello, subrayó que se tiene que pensar en una cultura de distribución de agua diferente y que conforme avance la parte técnica, se irán reconectando las diferentes colonias afectadas a los nuevos pozos.

Asimismo, mencionó que Interapas no es responsable de toda el agua de toda la zona metropolitana, "hay zonas que no dependen de Interapas como Escalerillas, Bocas, etcétera, Soledad tiene áreas y colonias que no son de influencia de Interapas, se las comunicaremos a la presidencia municipal y sucede lo mismo en Cerro de San Pedro, ellas deben tomar las riendas de su política de agua respecto a las colonias donde no opera interapas".

Sobre por qué el Plan Emergente solo incluye a la capital potosina y no a Soledad ni Cerro de San Pedro, dijo que la afectación por la falta de agua de El Realito solo incluye a la capital y por ello es importante ocuparse en primera instancia de ese municipio, "si no dejamos que crezca la mancha de afectación, Soledad no tendrá problemas".

Advirtió que desde al menos 16 años hay un descuido de la infraestructura hidráulica, lo que ha complicado aún más la crisis hídrica.

Sobre el cobro de recibo aun cuando no llegue el agua, recordó que en el recibo se incluye también el cobro por drenaje y tratamiento del líquido residual, por lo que el recibo se deberá pagar sí o sí, y si no llega agua a la llave, ese cobro no tiene por qué reflejarse en el recibo.

Recordó que Interapas no tiene financiamiento público, sino que vive del pago del agua y consideró conveniente reactivar el programa Cuenta Nueva y Borrón.

Sobre las acciones contra quienes desperdicien el agua, advirtió que "no me voy a detener, que me perdonen pero la crisis me obliga a actuar con mano dura".

Subrayó que la crisis de agua puede convertirse en un problema de gobernabilidad

En cuanto a las acciones anunciadas apenas este mismo lunes por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ayudar a paliar la crisis, el alcalde dijo que "me enteré por los medios de esa información, pero toda la ayuda es bienvenida, todas las gestiones, toda la colaboración, es una sola colaboración, esperaremos el llamado de la CEA, cuyo director estuvo el jueves en Junta de Gobierno y no comentó nada, pero siempre toda ayuda es bienvenida".