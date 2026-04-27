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A análisis jurídico, espacios exclusivos para mujeres en transporte

También revisarán seguro obligatorio en parquímetros

Por Redacción

Abril 27, 2026 02:37 p.m.
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A análisis jurídico, espacios exclusivos para mujeres en transporte

La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado acordó solicitar opiniones jurídicas sobre dos iniciativas impulsadas por la diputada Ma. Sara Rocha Medina: una para establecer espacios exclusivos para mujeres en el transporte público y otra para obligar a los ayuntamientos con parquímetros a contratar pólizas de seguro.

La presidenta de la comisión, Jacquelinn Jáuregui Mendoza, señaló que se pedirá opinión a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para determinar la viabilidad y alcances de ambas propuestas antes de avanzar en su análisis.

La primera iniciativa plantea reformar la Ley de Transporte Público del Estado para que se establezcan asientos exclusivos para mujeres, particularmente para adultas mayores, embarazadas o con discapacidad. Actualmente, este esquema ya opera en el sistema Metro Red, pero no es obligatorio en el resto del transporte público.

La segunda propuesta busca modificar diversas leyes estatales para que los municipios que operan parquímetros garanticen un seguro a los usuarios, de modo que se cubran posibles daños a los vehículos mientras permanecen estacionados en la vía pública.

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Jáuregui Mendoza indicó que ambos temas serán revisados desde distintas perspectivas, principalmente la jurídica, antes de determinar si proceden y en qué términos podrían aplicarse.

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