A H3N2 no tiene riesgo de pandemia

No se trata de un nuevo virus, aduce investigador de la UASLP

Por Rubén Pacheco

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
A H3N2 no tiene riesgo de pandemia

No es posible que la variante de influenza A H3N2, subtipo K, conocida como la "supergripe", cause una pandemia, porque no se trata de un nuevo virus, explicó Andreu Comas García, profesor-investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El epidemiólogo refirió que la vacuna aplicada durante la actual campaña de inmunización en el país, cubre dicho serotipo.

"Justamente por la aparición de estas variantes, es que cambia la efectividad de la vacuna y ¿Qué tanto va a circular en México? Pues depende, porque en cada país la circulación de los virus de influenza es diferente", describió.

Comas García subrayó que además de inmunizarse, es indispensable no automedicarse y en caso de presentar síntomatología respiratoria, realizarse una prueba rápida o de Reacción en Cadena a la Polimerasa (PCR).

En entrevista, enfatizó la trascendencia de someterse a dichos procedimientos en las primeras 48 horas, pues ello disminuye la posibilidad de complicaciones y transmisión de la enfermedad.

El especialista recalcó la importancia de que la población vulnerable (mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas, entre otras) se vacune, porque, si bien no previene al 100 por ciento la infección evita complicaciones y la muerte.

"Lo más importante, es no caer en pánico, porque tenemos antiviral que es el oseltamivir y el zanamivir (...) yo me puedo vacunar y aun así posteriormente me pudiera infectar, sí. No es una vacuna que prevenga 100 por ciento la infección", remató.

