"A Juan Ramiro Robledo Ruiz lo veo cansado", dice Gabino Morales

"Yo he dicho que al licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz lo veo cansado porque en 2012 se alejó de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y en 2015 igual, y no se le volvió a ver", aseguró en carácter de militante del Movimiento de Regeneración Nacional, Gabino Morales.

Explicó que incluso a Juan Ramiro Robledo se le invitó a ser candidato y no quiso, y con el paso de los años él lo ha visto cansado, pero está en su legítimo derecho de poder participar por la candidatura a gobernador, porque "la Constitución se lo garantiza".

Dijo saber que a lo mejor ni el propio Juan Ramiro Robledo quiere ser candidato porque se le ve muy forzado en el video, "pero se ve que no quiere y se le ve cansado digo es una excelente persona y puede ayudar desde otros puntos; es una persona preparada, y honorable, pero como candidato yo creo que él sabe que no le da, y además se alejó mucho del proyecto y desde el año 2012 no tiene nada de relación con el presidente".

Comentó que la diferencia de Juan Ramiro con Andrés Manuel López Obrador, es que el ahora presidente de la república no se ha separado de la lucha política, es muy consecuente y con mucha fuerza e incluso en aquel año 2012 recorrió todo el estado, y Juan Ramiro se cansó... no es por la edad... desde luego que no, y Andrés Manuel acaba de cumplir 67 años y es un hombre muy fuerte, pero Juan Ramiro en el 2012 se cansó y se retiró".