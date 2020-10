A Morena ya no interesa la Directiva de Congreso: Angélica Mendoza

"Por dignidad, nosotros no queremos ya la Directiva", afirmaron integrantes del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego que en semanas anteriores no lograron acceder a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, pese a la existencia de acuerdos políticos, que preveían que encabezara el tercer año legislativo.

La legisladora Angélica Mendoza Camacho, coordinadora de la bancada morenista, dijo que no lograron asumir la Directiva porque las demás fuerzas políticas "tenían terror", pues podrían haber desaparecido del mapa político.

De acuerdo con la congresista por el Distrito IX, los integrantes de la LXII Legislatura que se opusieron a la presidencia morenista, no tienen ética, honor a su palabra y "su palabra no vale nada".

"A nosotros no nos afecta (ya no presidir de Mesa Directiva). Por dignidad, nosotros no queremos ya la Directiva. Es un acto legal, mas no ético ni honorable, puesto que ellos (los demás congresistas) habían dado la palabra", dijo.

A su vez, el diputado Edson de Jesús Quintanar Sánchez, aseguró que en la presente semana, colegas y coordinadores parlamentarios de otros partidos, se acercaron para respaldar de nueva cuenta la posibilidad de presidir la Directiva.

"Sin embargo, como lo acaba de comentar nuestra coordinadora: eso ya quedó fuera de nuestra expectativa. Como lo acaba de mencionar: ¡Ya no la queremos! Yo creo que, si hubiera habido un respaldo desde un principio, debió haber sido en la votación", concluyó.