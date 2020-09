A quien no habla, Dios no lo oye: Priego Rivera

La situación que vivieron los menores que fueron rescatados en el fraccionamiento María Cecilia es reflejo de la pobreza subterránea real que enfrenta el pueblo, señaló el vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera.

Pidió al Gobierno Federal no escatimar ayuda a los mexicanos, pero no con apoyos que puedan utilizarse con fines electorales, si no con la creación de empleos y generación de riqueza a fin de que esto pueda llegar a los más pobres.

Hizo un llamado a los padres de familia que enfrentan situaciones económicas adversas a tocar puertas para que ningún niño corra el riesgo de morir de desnutrición.

"Estamos en una sociedad altamente compasiva con los débiles y necesitan tocar puertas porque el que no llama Dios no lo oye como dice el dicho y tanto la Iglesia como el estado debemos unirnos para salir adelante", señaló.

Esto luego de que la tarde del jueves elementos de la Policía Estatal acudieran a rescatar a dos menores de edad tras una denuncia anónima en donde se reportó la presencia de los menores en desnutrición y víctimas de violencia familiar.