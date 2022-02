Abandona Interapas obra en V. Amador

A casi un mes de que el organismo Interapas abrió un tramo de la avenida Valentín Amador, debido a que se originaron dos socavones en esa vialidad, al momento sólo se reparó uno de ellos y la calle se mantiene bloqueada de escombro.

De acuerdo con vecinos de la zona, aunque la reparación del primer socavón no tardó más de dos semanas, consideran que no quedó bien, ya que fue dañada por un automovilista al que no le importó que la calle estuviera cerrada y pasó encima del cemento aún fresco, ello causó que el pavimento quedará chueco y con gravilla suelta.

En el otro extremo de la obra de reparación, que es donde se ubica el otro socavón, dejaron los restos de escombro y un peligroso agujero sin siquiera señalizarlo.

En el extenso agujero que se ubica frente al número 2000 de la avenida Valentón Amador se observa el paso de aguas negras, junto a una gran cantidad de piedras y material de concreto que se fue acumulando, tras la intervención de maquinaria.

"Vinieron y repararon uno, pero tal parece que el otro lo van a dejar así, porque se retiró la maquinaria y dejaron de venir, es un riesgo para el peatón y para los vehículos que transitan por aquí, además del foco de infección por el olor", dijo un vecino.

La calle se mantiene inhabilitada para el paso del transporte de pasajeros y de carga, por lo que los vehículos deben desviarse.