Abandono en urgencias psiquiátricas del IMSS No.1

Sin alimentos, sin resultados de diagnóstico, sin medicamentos a pesar de los tiempos para consumirlos y una fila de personas enfermas, sin acceso a una cama, forman parte de los malos tratos que los pacientes reciben a diario en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tan solo para urgencias psiquiátricas, ni siquiera hay un médico residente.

Una familia quejosa explicó que llevó a una paciente que requería atención inmediata y constataron que hay abierto abandono en urgencias psiquiátricas, porque la paciente pasó más de 24 horas sin atención.

La paciente fue llevada para ser atendida por una crisis psiquiátrica, al hospital ubicado sobre la avenida Nicolás Zapata, en la capital de San Luis Potosí, pero permaneció más de 24 horas sin recibir atención médica efectiva, en condiciones que familiares califican como indignas, infrahumanas y negligentes.

El ingreso ocurrió alrededor de las 9:00 horas de este martes. Tras ser valorada en el área, la paciente no fue considerada como prioritaria. La primera atención llegó hasta cerca de las 18:00 horas, luego de una espera prolongada en el área de urgencias.

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Sin embargo, la situación no mejoró. De acuerdo con testimonios, no había atención psiquiátrica disponible en el momento crítico. Personal del hospital informó que el especialista asignado no acude todos los días y que su carga principal está en consulta externa; solo en caso de tener tiempo se presenta en urgencias.

La paciente fue internada, pero no recibió tratamiento. Durante su estancia no se le administraron medicamentos, no se le entregaron resultados ni diagnóstico, permaneció al menos un día sin alimentos y fue colocada en un pasillo, junto a otros pacientes en espera de cama o atención.

La familia denunció que, al solicitar información, encontró respuestas evasivas y una actitud indiferente por parte del personal médico y administrativo. Según relatan, se les indicó que "así es el servicio" y que, si no estaban conformes, podían acudir a atención privada.

Lejos de ser un caso aislado, explican, lo ocurrido refleja una dinámica que, según los propios usuarios, se repite por las condiciones de saturación en urgencias, falta de especialistas y pacientes que son retenidos sin recibir atención real.

Tras más de un día en estas condiciones, la paciente decidió abandonar el hospital. El proceso de alta, incluso, se prolongó durante aproximadamente tres horas adicionales.

Los familiares quejosos explicaron que el caso pone en evidencia una problemática de fondo: la ausencia de atención oportuna en salud mental dentro del sistema público y la normalización de prácticas que vulneran la dignidad de los pacientes. Mientras tanto, quienes dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social continúan enfrentando un sistema que, en momentos críticos, no garantiza respuesta.