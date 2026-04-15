Aseguran 28 kilos de marihuana y arsenal en operativos en SLP

Solo el pasado fin de semana, las corporaciones de seguridad, a través de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), logró el aseguramiento de 28 kilogramos de marihuana en el estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Guardia Nacional (GN), en un predio ubicado entre las inmediaciones de la capital y Mexquitic de Carmona, el convoy de seguridad aseguró un fusil de asalto, un arma corta, mil 758 cartuchos, cuatro réplicas de rifle y 20 kilogramos de cannabis.

Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), refirió que los estupefacientes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En entrevista, complementó que además de dicha cantidad, se reportó otro decomiso de ocho kilogramos de marihuana, 300 gramos de cristal y 10 armas de fuego, acumulado que destaca la presencia de las fuerzas del orden,

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El mando policiaco consideró que los resultados favorables, se debieron a que los criminales detectaron mayor presencia de la policías y las fuerzas federales, factor que inhibió para que en algunos casos abandonaran las drogas y el armamento.

"Tuvimos gran actividad. Si servidor con el comandante anduvimos patrullando de Ahualulco hacia a Salinas (de Hidalgo) por las brechas; luego de Ahualulco a Mexquitic (de Carmona) y ahí nos tocó atender algunos auxilios", remató.