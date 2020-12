Abierto, diálogo para evitar la interna: X. Nava

El PAN no se puede permitir un candidato que gane la interna y no pueda ganar la elección constitucional, sostuvo ante panistas de Ébano el precandidato a la gubernatura Xavier Nava Palacios.

El alcalde capitalino reveló que mantiene diálogo con otros contendientes para evitar la contienda interna, "para que la competencia sea afuera y no adentro". Nava aseguró también que ya se sumaron, una decena de comités municipales de la Huasteca y de otras zonas del estado.

"No se puede contar con un candidato que gane en el proceso interno, pero que pierda en la elección constitucional, no podemos permitir eso, y más cuando se tiene la posibilidad de ir en una gran coalición. Tenemos una amplia expectativa de ganar, con el proyecto que encabezamos porque no sólo estamos arriba en las preferencias, sino que contamos con una amplia experiencia en la administración pública reciente", expuso.

El alcalde capitalino con licencia recalcó los resultados de su gestión. "Por supuesto que no todo está resuelto, porque nos heredaron una ciudad destrozada la gente que gobernó antes, pero gracias a que también sabemos ganar elecciones, la capital del Estado hoy luce distinta", expresó.