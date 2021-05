Abogados piden al Congreso investigar a funcionarios del DIF Estatal

Estamos pidiendo al Congreso del Estado de San Luis Potosí que se investigue a la directora del Dif Estatal, Cecilia de los Ángeles González Gordoa, a la directora de la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas, PPNA, Karen Eloísa Martínez Rojas, junto con el encargado del albergue Margarita Maza de Juárez, porque han incurrido en diversos delitos como el de tráfico de menores, delitos de robo de identidad y asociación delictuosa, entre otros, sostuvo el abogado Juan José Frías Aguilera, integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C.

"Estamos haciendo llegar los antecedentes de esta persona que tiene diversos temas pendientes, porque a capricho del gobierno del Estado, a fuerza, la quieren meter a ocupar la magistratura del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, TEJA, y no la pueden elegir porque no cumple con los requisitos. Ellos caerán en responsabilidades, al seleccionarla como magistrada porque ha incurrido en varios delitos, y los diputados tienen la obligación de iniciar investigaciones profundas, sobre todo porque hay denuncias de que entregaron a una menor de edad en adopción porque presuntamente su madre tenía problemas de salud mental, no siguieron los procedimientos para entregarla, en consecuencia hay quejas contra ellos".

Explicó que imponer a Cecilia González Gordoa, directora del Dif estatal, como magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, TEJA, es irregular, por eso, advierte que en conjunto con diversas barras de abogados, están por iniciar los procedimientos legales anunciados como un juicio de responsabilidades.

"Vamos a presentar denuncias de este caso y no estamos buscando oportunidades políticas al hacer el señalamiento correspondiente, vamos a demostrar que conocemos la Ley, tenemos la obligación de defender el Derecho con la razón en la mano".

También, dio a conocer que solicitó información ante la Fiscalía General del Estado, FGE, del ex titular de la Fiscalía Anticorrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola, a quién recientemente nombraron como magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, donde quieren demostrar cuál fue el trabajo realizado en el puesto que tenía y los recursos que cobró aún sin trabajar.

"Es mucho oscurantismo, vamos a seguir solicitando información, inclusive al Congreso del Estado, sobre el desempeño de su papá Oscar Vera Fabregat".