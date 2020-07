"¡Abramos los ojos San Luis Potosí!", pide Salud

"El personal de salud se está muriendo en el frente de batalla y no queremos ponernos un cubrebocas, no queremos lavarnos las manos, seguimos teniendo la fiesta, seguimos haciendo la carnita asada. Estamos en un máximo riesgo de contagio y nos siguen preguntando por las cifras, porqué siguen incrementando los casos, dense una vuelta por su ciudad, ¡abramos los ojos San Luis Potosí!, las autoridades no van a hacer lo que le corresponde a cada ciudadano", advirtió la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.

Dijo que hay trabajadores de salud que no han visto a sus familias por más de seis meses por no contagiarlos, "me incluyo, llevo seis meses que no he visto a mi hija, no me importa, estoy aquí para cuidar a los potosinos, ayúdennos".

Respecto a las acusaciones de inacción por parte de las autoridades para frenar la movilidad, Rangel pidió a los ciudadanos ser corresponsables y cumplir con lo que les toca.

"No pretendan que las autoridades gubernamentales paren por arte de magia los contagios, dense una vuelta por su ciudad y ahí van a encontrar la respuesta de porqué se están incrementando los casos, porqué los hospitales se están llenando, porqué vamos a empezar a atender a las personas en hospitales de campaña, en unidades centinela, no es culpa del gobierno, somos todos, tenemos que ayudar"

Resaltó que los programas fracasan cuando la gente no tiene la sensibilidad de tomarlos como propios. "Es momento de tomar responsabilidad, dense una vuelta por su ciudad, por su colonia, escuchen en la noche las fiestas que se están haciendo en algunos lugares, abramos los ojos, es responsabilidad de todos, si no cambiamos nuestra conducta será imposible no solo para San Luis Potosí sino para el país y para el mundo".

Dijo que aunque quisieran, los trabajadores de salud no pueden cuidar a 2.8 millones de personas porque no tienen la posibilidad. "A todo el personal de salud nos gustaría, cada que vemos a una persona que no está cumpliendo con las medidas de prevención, hacerlo de motu proprio, hablar con cada uno de ellos y decirles 'ponte tu cubrebocas' y ponérselos, lavarles las manos, a las personas con factores de riesgo llevarlos a su casa y guardarlos, sin embargo, o atendemos a los enfermos o cuidamos que cada persona haga lo que le corresponde".

Recordó que en el país tardaron 10 años en lograr que la gente no fumara en lugares cerrados y enfatizó la importancia de cambiar la mentalidad. "No podemos cuidarlos a todos, ¿quisiéramos?, sí, porque mis compañeros se están enfermando, porque ya llevamos dos que han muerto, porque a nivel nacional hay mucha gente que ha dado su vida por atender a su gente".