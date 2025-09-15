logo pulso
Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Abren circulación en lateral de Salvador Nava a Mariano Jiménez

Los trabajos en el tramo de la "diagonal" hacia Tatanacho continúan

Por Pulso Online

Septiembre 15, 2025 01:14 p.m.
Abren circulación en lateral de Salvador Nava a Mariano Jiménez

La Dirección de Obras Públicas de la capital informó que a partir de las 13:00 horas de este lunes quedó liberada la circulación en la salida de carriles centrales de avenida Salvador Nava Martínez hacia la lateral, en el tramo que va a Mariano Jiménez.

Sin embargo, indicó que se continúa con los trabajos en el tramo de la llamada "diagonal" hacia Tatanacho, justo antes de la salida a la lateral

"Conduce con precaución, trabajamos por una movilidad más ágil y segura", recomendó la Policía Vial.

SLP

Pulso Online

Los trabajos en el tramo de la "diagonal" hacia Tatanacho continúan

