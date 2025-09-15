Vigilarán 170 policías ceremonia del grito en Soledad

La Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad informó que este 15 de septiembre se desplegarán 170 elementos para resguardar la ceremonia del Grito de Independencia y la verbena popular en la explanada del Palacio Municipal, con apoyo de la Guardia Civil Estatal y el agrupamiento de Panteras, además de personal de movilidad vial encargado de cierres y vigilancia.

Víctor Aristarco Serna Piña, titular de la corporación, indicó que el operativo contempla vigilancia fija, móvil y mixta en calles y avenidas donde habrá cierres, así como filtros de ingreso al primer cuadro de la cabecera para evitar el acceso de personas en estado de ebriedad, con armas, sustancias ilícitas o envases de vidrio.

Para el desfile cívico del 16 de septiembre se contará con 230 efectivos en labores de seguridad, y 100 elementos que participarán directamente en el contingente, entre ellos cadetes de la academia, fuerzas municipales, la sección de movilidad vial, un bloque de mujeres policías y unidades motorizadas.

El director aseguró que estas acciones no implicarán descuidar las labores cotidianas de seguridad, ya que las unidades mantendrán la atención en el resto del municipio.

Destacó que el servicio está las 24/7 a través de las líneas de atención directas a los números 444-854-7807 y 444-854-7808, así como el WhatsApp 444-587-0288, para recibir reportes, quejas o solicitudes de auxilio durante los festejos y de manera permanente.