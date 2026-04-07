Abren convocatoria tecnológica para jóvenes mujeres en SLP

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), en coordinación con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 59, lanzó una convocatoria dirigida a adolescentes de 15 a 17 años para participar en cursos gratuitos de formación tecnológica en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La iniciativa, denominada "Tecnolochicas", contempla talleres como creación de videojuegos, desarrollo de chatbots, programación de bots y actividades en ElectroLab, con el objetivo de que las participantes adquieran conocimientos básicos en programación mediante herramientas visuales, además de fortalecer habilidades lógicas y creativas.

De acuerdo con la convocatoria, las actividades iniciarán el lunes 13 de abril y se desarrollarán de lunes a viernes en un horario de 11:00 a 13:00 horas, además de una sesión adicional el sábado 18 de abril de 09:00 a 12:30 horas.

El registro estará disponible hasta el jueves 9 de abril a través de un formulario en línea, y también se ofrece atención vía correo electrónico y telefónica para resolver dudas sobre el proceso de inscripción.

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Con este programa, las autoridades buscan ampliar el acceso de jóvenes a herramientas digitales y fomentar su interés en el ámbito tecnológico.