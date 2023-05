Abuelo crea bicitaxi en apoyo a sus nietos

A bordo de su bicicleta adaptada como bicitaxi, Don Gonzalo Ortiz López, de 68 años de edad, lleva y recoge a sus nietos de la escuela de lunes a viernes.

Platicó que fue a inicios de este año que le nació la idea de fabricar ese vehículo, con ayuda de su yerno.

“Tengo muchos nietos y tengo que venir por ellos a la escuela y como dejé de trabajar, me dedico a llevarlos, pensé en la idea y mi yerno fue el que se encargó de fabricar todo”, explicó.

Don Gonzalo cuenta con la fuerza necesaria para pedalear su bicicleta llevando hasta seis niños en el remolque por varias cuadras de la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, sus nietos estudian en la escuela primaria Pedro Montoya.

Sobre la posibilidad de brindar el servicio a otras personas que lo requieran dijo que no lo ha pensado, pues su unidad se pensó con el fin de trasladar a sus nietos, aunque reconoció que sería una buena idea que haya ese servicio por la zona, como se hacía hace unos años.

“No he pensado en hacerlo bicitaxi al público, me divierto mucho con los niños, llevan una gritadera y es para lo que le doy el uso, para mis nietos, me siento feliz haciéndolo”, agregó.

Comentó que afortunadamente en estos meses no ha pasado por alguna situación de riesgo en las calles, al contrario, dijo que los automovilistas le ceden el paso, cuando lo ven que lleva a bordo niños.

“Cuando me ven que voy a cruzar, me dan el paso, en los casos en los que se me dificulta detenerme, utilizo el claxon y me dejan pasar”.